Appels verlengde contract bij Berchem Sport: "Een club als deze hoort een reeks hoger te spelen"

Het gaat moet met Berchem Sport. De Antwerpse club prijkt in de tweede klasse amateur B aan de leiding. Bovendien wist het eerder deze week één van zijn basisspelers langer vast te leggen.

Bruno Appels zette eerder deze week zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst. De doelman tekende voor twee seizoenen bij. “Als ik me goed voel bij een club, dan durf ik er al eens te blijven plakken. En ik voel me hier goed”, vertelt Appels in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Niet de bedoeling om hier snel te vertrekken" - Bruno Appels

“Ik heb gedurende mijn carrière maar twee of drie clubs gekend. Ik wil meegroeien met Berchem en iets opbouwen met deze club. Zeg nooit ‘nooit’, maar het is niet de bedoeling om hier snel te vertrekken.”

“Naar Berchem komen, is zonder twijfel de beste keuze uit mijn carrière geweest. Ik ben in een hele fijne groep terechtgekomen en bovendien zijn ook de resultaten nog eens goed. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol, hé.”

“Doorheen mijn carrière was het vaak zo dat ik een tijdje speelde, maar dan weer een tijdje niet in actie kwam. Het was altijd met periodes, maar nooit stond ik eens een volledig seizoen tussen de palen. Bij Berchem is het de eerste keer in mijn carrière dat ik vast in de ploeg sta.”

“Op één wedstrijd, kwam ik dit seizoen iedere keer in actie. Dat had ik ook nodig. Ik zette op papier een stap achteruit – let op: het niveau is hier hoog – door naar deze reeks te komen, dus ging ik er ook van uit dat ik zou spelen.”

"Slechts elf goals tegen in achttien wedstrijden? De verdienste van de volledige ploeg" - Bruno Appels

Berchem staat aan de leiding in 2de amateur B en dat heeft het onder meer te danken aan zijn doelman. Appels slikte amper elf goals in achttien wedstrijden. Straf. “Ja, da’s straf, hé”, lacht de goalie.

“Maar… Ik moet er meteen aan toevoegen dat dat de verdienste van de volledige ploeg is. Een doelman moét dat misschien wel zeggen, maar ik meen het: we hebben echt een sterke verdediging en een sterk blok. Er zijn veel wedstrijden waarin ik, dankzij die mannen voor mij, niet veel werk heb.”

"Een club als Berchem hoort toch een reeks hoger te spelen, niet?" - Bruno Appels

“Er zitten veel automatismen in onze ploeg, en dat zie je terug in onze wedstrijden. Niet alleen op aanvallend vlak komt dat tot uiting, ook in de defensie zie je dat. Als je vaak de nul houdt, kom je als keeper natuurlijk in beeld. Ik heb zeker mijn aandeel in die vele clean sheets, maar het is uiteindelijk de verdienste van de volledige ploeg.”

“We staan aan de leiding. Het zou dan ook belachelijk zijn om te zeggen dat we niet willen promoveren. Voor aanvang van het seizoen was het niet meteen de doelstelling om kampioen te worden. Maar een club als Berchem hoort toch een reeks hoger te spelen, niet? We willen dat graag verwezenlijken”, besluit Appels.