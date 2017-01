Guus Hiddink haalt loftrompet boven voor zijn ex-speler Timmy-Simons: "1.000 wedstrijden? Dat is echt exceptioneel"

Foto: © Photonews

Timmy Simons speelt zondag in Gent zijn 1.000 wedstrijd als prof. Guus Hiddink, zijn ex-coach bij PSV, spreekt zijn bewondering uit voor de 40-jarige aanvoerder van Club Brugge.

Guus Hiddink kan het nauwelijks geloven dat Simons zondag zijn duizendste officiële wedstrijd speelt. "Dat is echt exceptioneel", zegt de 70-jarige Nederlander aan Het Laatste Nieuws. "Een paar keepers hebben het wellicht ook gedaan, maar als speler is dit fenomenaal. Niet alleen verzamelde hij al die wedstrijden, ook levert hij vandaag nog steeds een bijdrage met zijn prestaties."



Hiddink was coach van Real Madrid, Chelsea en Oranje, maar dus ook van het PSV van Timmy Simons. Hij steekt zijn bewondering voor de 94-voudige Rode Duivel niet onder stoelen of banken. "Timmy was een fantastische atleet, maar ook door zijn persoonlijkheid had hij een hele grote invloed. Niet door opvallend en duidelijk aanwezig te zijn, maar hij zorgde er op zijn manier voor dat de mensen automatisch goed naar hem luisterden."

"Hij was erg goed voor de jonge jongens en bracht een prima evenwicht in het team", herinnert Hiddink zich. "Op cruciale momenten ging hij ook scoren. Vaak penalty's. Dan kon je al rustig gaan zitten op de bank met de armen over elkaar. Heeft hij er vorig seizoen twee gemist voor Brugge? Dat geloof ik niet."