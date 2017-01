Van Holsbeeck over doelmannensoap: "Roef mocht zelf zijn keuze maken" en "Manager Ryan gebeld"

De doelmannensoap bij Anderlecht heeft wel enkele weken in beslag genomen. Herman Van Holsbeeck deed vrijdag alles in geuren en kleuren uit de doeken.

Van Holsbeeck kreeg veel kritiek omdat hij Davy Roef naar Deportivo La Coruna liet vertrekken, maar zoals we eerder al schreven, was dat Roef zijn eigen keuze. "We wilden Ruben, maar Deportivo wou hem enkel laten vertrekken als ze een doelman vonden die de concurrentie met de twee anderen kon aangaan. We hebben dat voorgelegd aan Davy en die mocht zelf zijn keuze maken."

"Hij besliste zelf om naar daar te gaan. Het werd een akkoord waar alle partijen zich konden in vinden. Davy wil er een ervaring opdoen en we hebben dat ook doorgesproken met zijn entourage. En er is geen aankoopoptie, langs beide zijden."

Ryan? Eén of twee keer naar zijn manager gebeld

Van Holsbeeck beweert dat Ruben vanaf het begin zijn eerste keuze was, maar wat dan met de andere namen die circuleerden? "We hebben heel wat namen bekeken natuurlijk. Ryan? Ik heb één of twee keer met zijn manager gebeld, maar dat dossier werd nooit concreet. Siguru? De coach heeft een groep gebouwd die aan elkaar hangt. Hij wou dat evenwicht niet verstoren."