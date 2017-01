Jordy Croux ontluikt in de Eredivisie en houdt ultieme droom levendig: "Met Genk in 1e klasse spelen is het allermooiste"

Foto: © photonews

Jordy Croux (23) is een van de vele Genkse jeugdproducten die via een omweg carrière maakt. Afgelopen zomer trok de vleugelaanvaller op de slotdag van de mercato naar Willem II. En met succes.

"Het begon met de oefenmatch tegen Club Brugge", vertelt Croux in gesprek met Voetbalkrant.com. "Daar speelde ik goed, waarna ik in de basis stond tegen AZ. Sindsdien ben ik nooit meer uit de ploeg gegaan."

Ik mag eens beginnen scoren om mijn tien goals van vorig jaar te evenaren - Jordy Croux

En dus heeft de vleugelaanvaller het prima naar zijn zin bij de Nederlandse middenmoter. "Persoonlijk gaat het uitstekend. Ik zit nu aan vijf assists, al mag ik ook eens beginnen scoren om mijn tien goals van vorig jaar bij MVV te evenaren." (lacht)

Fantastisch anderhalf jaar

Na een niet zo succesvolle uitleenbeurt aan MVV Maastricht besloot Genk het contract van Croux in de zomer van 2015 niet te verlengen. Net dan begon de Hasselaar reuzenstappen te zetten. En dus wakkert de ultieme droom weer aan.

Sinds mijn zevende was ik kind aan huis bij Genk - Jordy Croux

"Ik hoop ooit terug te keren naar Genk. Op het hoogste niveau spelen bij de club van mijn hart is het allermooiste. Sinds mijn zevende was ik er kind aan huis. Tien jaar later debuteerde ik er in de A-kern. In 2,5 jaar tijd maakte ik alles mee. Daar wil ik Genk voor bedanken."

Croux betuigt langs deze weg zijn steun aan ex-ploegmaat Thomas Buffel. "Ik speelde drie jaar met hem samen. We woonden allebei in Hasselt. Hij pikte mij als jonge gast iedereen morgen op om samen naar de club te rijden. Zo is er een goeie band ontstaan. Ik vind dit zo erg voor hem..."