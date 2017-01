'Sporting Lokeren zoekt en vindt versterking bij OH Leuven en ex-club van Kristinsson'

Foto: © photonews

Sporting Lokeren hield zich tot dusver kalm op de transfermarkt, maar met Transfer Deadline Day in zicht schieten de Waaslanders wellicht toch nog in actie. Lokeren haalt mogelijk nog twee nieuwe spelers in huis.

Eerst en vooral zou trainer Runar Kristinsson zijn zinnen op een oude bekende hebben gezet. De trainer van Lokeren wil de Noorse flankspeler Mohamed Ofkir (20) weghalen bij zijn ex-club Lillestrom. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens de krant jaagt Lokeren ook op een verdedigende versterking. De club zou namelijk graag Pierre-Yves Ngawa weghalen bij 1B-club OH Leuven. De 24-jarige polyvalente verdediger is volgende zomer einde contract bij OHL, maar bij Lokeren overwegen ze om de speler deze maand nog aan te trekken.