Batshuayi vandaag onder grote druk: "Het is alles of niets voor hem"

Zaterdagnamiddag speelt Chelsea tegen Brentford in de FA Cup. Voor Michy Batshuayi een héél belangrijke wedstrijd, dat gaf trainer Antonio Conte alvast mee.

Batshuayi was vorige keer tegen Peterborough goed voor een goal en een assist, maar toch was Conte niet tevreden. Hij vond dat de spits te weinig in functie van het team speelde. Nu moet hij beter doen of het verhaal zou dit seizoen wel eens bijzonder moeilijk kunnen worden voor de goalgetter.

"Batshuayi krijgt een nieuwe kans om zich te bewijzen", zei Conte op zijn persconferentie. "Hij gaat me moeten overtuigen dat hij progressie gemaakt heeft. Hij weet waar hij voor staat. Het is alles of niets."