Club Brugge reageert op Kubo-verhaal: "Je moet het niet bij ons komen zoeken"

Foto: © photonews

Bij AA Gent beweerden ze dat een andere Belgische topclub op het punt stond Yuya Kubo, de nieuwe Japanner van de Buffalo's, voor hun neus weg te kapen. Club Brugge was dat alvast niet, aldus Michel Preud'homme.

Zondag staat de onderlinge confrontatie op het programma en de wintermercato bemoeilijkte het werk van Preud'homme. "Gent heeft zo veel nieuwe spelers binnengehaald dat ik bijna een extra assistent nodig had om ze allemaal te doorgronden. Sommige spelers kwamen uit de Belgische competitie en kenden we al, maar Gent haalde ook veel spelers uit het buitenland die we nog niet kenden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

MPH was dus niet op de hoogte van de Japanner. "Kubo? Ik zeg net dat ik alle nieuwe spelers heb moeten analyseren. Dus als ik ook Kubo heb moeten analyseren betekent dat dat ik hem nog niet kende. Trouwens, ik denk dat hij vooral in de as van het veld speelt terwijl wij uitkijken naar een vleugelspeler. Je moet het dus niet bij ons komen zoeken."