Een verrassing van formaat: Christian Brüls staat ontzettend dicht bij terugkeer naar Jupiler Pro League

Foto: © photonews

De kans is groot dat Christian Brüls binnenkort weer in de Jupiler Pro League voorbij zijn tegenstanders dribbelt. De inmiddels 28-jarige aanvallende middenvelder zit op een zijspoor bij Stade Rennes, maar daar komt wellicht snel verandering in.

Grenz-Echo weet namelijk dat Brüls ontzettend dicht bij een terugkeer naar zijn oude liefde KAS Eupen staat. Brüls werd volgens de krant al medisch getest en trainde zelfs al mee met het tweede elftal van De Panda’s.

Brüls is een man uit de Oostkantons en speelde eerder ook al tussen 2005 en 2008 in het shirt van Eupen. Later speelde de technisch begaafde speler nog voor Trabzonspor, MVV, Westerlo, AA Gent, Nice, Rennes en Standard.

Ook Dompé is een Panda

Bij Eupen zijn ze bezig aan een waar transferoffensief. De club houdt fameus rekening met een vertrek van smaakmaker Henry Onyekuru, en daarom speurt het bestuur naar versterking. Met Jean-Luc Dompé (Standard) huurt Eupen alvast een aanvallend ingestelde speler tot het einde van het seizoen.