Officieel: Bolat was op de sukkel, maar gaat nu (alweer) nieuwe uitdaging aan

Een tijdje geleden gingen we nog na hoe het met Sinan Bolat ging. We kamen tot de conclusie dat de voormalige doelman van onder meer KRC Genk, Standard en Club Brugge op een zijspoor zat in Portugal.

FC Porto had Bolat aan het begin van dit seizoen ter beschikking van reeksgenoot Nacional Madeira had gesteld. Daar verscheen de Turkse keeper slechts één keer onder de lat: tijdens een bekerduel.

Voor het overige moest Bolat zich tevreden stellen met een rol als reservedoelman. Niet interessant voor de inmiddels 28-jarige sluitpost, en dus beslisten alle partijen om de uitleenbeurt stop te zetten.

Arouca

Al heeft Bolat inmiddels weer een nieuwe uitdaging. Porto verhuurt de goalie nu tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie, aan een andere eersteklasser: Arouca. Vorig seizoen was Bolat nog aan de slag bij Club Brugge, maar daar werd hij na enkele optredens aan de kant geschoven.