Barcelona krijgt het stilaan benauwd: Luis Suarez voorkomt op de valreep een derde nederlaag op bezoek bij Ryan Donk, Real Madrid lacht in het vuistje

FC Barcelona is zondagmiddag op het nippertje aan zijn derde seizoensnederlaag ontsnapt. Toch kan Real Madrid later vandaag een gouden zaak doen.

Barcelona kon op bezoek bij Real Betis lange tijd geen doorbraak forceren. Erger nog, de Catalenen kwamen in het slotkwartier 1-0 achter. Ryan Donk (ex-Club Brugge) bediende Alex Alegria voor de 1-0.

Barça moest nu alles op alles zetten en pas in de slotminuten viel de gelijkmaker. Suarez dook als een echte killer op in de zestien om de 1-1 in doel te schuiven. Twee verloren punten dus voor Barcelona, dat Real Madrid vier punten kan zien uitlopen. Bovendien heeft de Koninklijke nog een extra duel in te halen.