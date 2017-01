Klasse Defour komt bovendrijven: "Een ingeving die alleen topspelers hebben"

Foto: © photonews

Steven Defour heeft zich moeten aanpassen aan het ritme van de Premier League. Maar talent komt altijd naar boven. Zoals gisteren, toen hij met een goal en een assist zijn club tegen Bristol City naar de volgende ronde van de FA Cup stuurde. "Hij verdient alle lof", zei trainer Sean Dyche.

Dyche had eerder zijn twijfels over de fysieke paraatheid van de ex-Anderlecht-middenvelder, maar Defour is er stilaan aan het doorkomen.. "De afwerking van Defour was subliem", zei Dyche. "Steven verdient alle lof die hij dit weekend krijgt en hopelijk krijgt hij heel veel lof. Steven had een van die ingevingen die alleen topspelers hebben. Op zo'n manier een wedstrijd helemaal beslissen is uitzonderlijk."

Aanpassingsperiode voorbij

Tot voor kort kon Defour geen volledige match aan, maar intussen lijkt dat weggewerkt. "Steven heeft veel kwaliteiten, maar in het Engelse voetbal en de Premier League in het bijzonder moet je soms heel grote afstanden afleggen en dat is fysiek veeleisend."

"Ik had voor het seizoen gezegd dat hij een aanpassingsperiode nodig zou hebben, maar ik heb het gevoel dat die periode achter de rug is. We zien duidelijk signalen dat hij boven water komt. Hij weet wat wij nodig hebben en vult dat goed in."