Transfersoap rond Dimitri Payet eindelijk voorbij: Fransman keert terug naar Marseille

Na wekenlange onderhandelingen zijn Olympique Marseille en West Ham eruit: Dimitri Payet keert terug naar Frankrijk. West Ham ging uiteindelijk overstag voor een bod van 25 miljoen pond.

Marseille betaalt zo meer dan het dubbele dan wat West Ham in de zomer van 2015 neertelde voor Dimitri Payet. De 29-jarige Fransman beleefde vorig seizoen een geweldig debuutjaar in de Premier League en trok zijn goede vorm door op het EK met Frankrijk. Maar na een mindere heenronde wou hij graag terugkeren naar 'zijn' Marseille.

West Ham wou het Franse goudhaantje niet zomaar laten vertrekken en weigerde tot dusver elk bod op Payet. De Hammers anticipeerden wel al op het vertrek van de Fransman door Robert Snodgrass over te nemen van Hull City. West Ham laat verstaan dat de club "erg teleurgesteld is door het gebrek aan toewijding" van Payet. De voorzitter van de club, David Sullivan, benadrukte nog maar eens dat het de speler niet van de hand wou doen.

