OH Leuven wil lijn van 2016 doortrekken: "Ons vel duur verkopen"

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van OH Leuven willen in 2017 verder bouwen op de ingeslagen weg. Tot op heden zitten ze op het schema dat wij van hen hadden verwacht, maar ze willen zeker nog enkele werkpuntjes wegwerken en zo een nog betere nieuwe jaargang neerzetten.

Bij OH Leuven zijn ze niet ontevreden van het jaar 2016: "We hopen nu natuurlijk om ons minstens op deze positie te kunnen handhaven. We mikken ondertussen op een vierde plaats in de strijd met Genk", klinkt het bij Britt Vanhamel van OH Leuven. "We maken met onze jonge ploeg constant progressie."

2017 lijkt OHL dus toe te lachen, al moeten er nog enkele werkpuntjes worden weggewerkt: "Soms speelt een gebrek aan maturiteit ons parten, maar we proberen altijd uit te voetballen en ons eigen spel te spelen. Ook onze efficiëntie is een werkpunt en we moeten een resultaat proberen vast te houden tot de 95e minuut", verwijst Vanhamel onder meer naar de late nederlagen tegen AA Gent.

"Ook op fysiek vlak moeten we klaar zijn, maar daar wordt op training hard aan gewerkt. Ondertussen heeft onze jonge ploeg al wat meer ervaring in de Super League, wat voor meer stabiliteit zorgt. De groepsgeest is bijzonder goed, bij beide teams van OH Leuven."

En dus wordt er ook in de resterende wedstrijden continu gestreden voor elke morzel grond: "Elke match moet gespeeld worden en wij zullen ons vel duur verkopen. Iedereen werkt voor elkaar en dat is ook goed voor het eindresultaat. Hopelijk kunnen we de lijn van voor Nieuwjaar doortrekken."