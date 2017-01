Grote belofte van Anderlecht lijkt op huurbasis op weg naar Nederland

Wout Faes lijkt ook na de winterstop geen uitzicht te hebben op speelminuten in het eerste elftal van Anderlecht. De beloftevolle verdediger zou vandaag de tijdelijke overstap maken naar Heerenveen.

De 18-jarige Wout Faes wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Nederlandse Heerenveen. Het is nog wachten op de officiële bevestiging van beide clubs, maar de transfer van de Belgische jeugdinternational zou vandaag gefinaliseerd worden.



De jonge verdediger kwam in het begin van het seizoen bij de A-kern en zat al een paar keer in de selectie, maar zijn officiële debuut maakte hij nog niet. Hij was tot dusver alleen bij de beloften actief. Bij Heerenveen, dat momenteel vierde staat in de Nederlandse Eredivisie, vindt hij onze landgenoot Stefano Marzo en terug.