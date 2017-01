Update: Ben Haim-deal op laatste moment opgeblazen

Tal Ben Haim leek zo goed als op weg naar Club Brugge. De deal leek zo goed als in kannen en kruiken, maar uiteindelijk liep het toch verkeerd af. De deal is opgeblazen door Maccabi Tel Aviv.

UPDATE: Tal Ben Haim blijft gewoon bij Maccabi. De Israëlische club stelde zoveel eisen dat Club Brugge er uiteindelijk genoeg van had en de stekker uit de onderhandelingen trok. Nochtans was er al een akkoord met de speler zelf.

Dat zou overigens niet de enige transfer zijn die Club nog gaat realiseren. Het Argentijnse Gol De Vestuario meldt namelijk dat Martin Benitez zijn laatste wedstrijd voor Independiente heeft gespeeld. De 22-jarige flankaanvaller zal zijn geboorteland inruilen voor een avontuur bij… Club Brugge. Vorig jaar stond Benitez nog in de belangstelling van... Real Madrid.

En zo zou Michel Preud’homme er maar liefst twee nieuwe wingers bij krijgen. Benitez zou op huurbasis worden overgenomen. Hoe lang Club Benitez zou kunnen huren en of het een aankoopoptie kan bedingen, is nog niet duidelijk. Meer details over de overgang zijn er momenteel nog niet bekend en het blijft ook nog steeds op officieel nieuws wachten. En wie weet komt Benitez ook gewoon niet als Ben Haim wél komt...