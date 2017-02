Alsnog een oplossing voor Badji in de maak? Het kan, maar alleen op deze voorwaarde

Het had er alle schijn van dat Stéphane Badji de deur in het Constan Vanden Stockstadion achter zich dicht zou trekken. Verschillende clubs wilden de middenvelder van RSC Anderlecht huren, maar tot een effectieve uitleenbeurt kwam het (nog) niet.

Het Spaanse Granada, het Franse Angers, het Turkse Bursaspor, het Nederlandse Roda JC én Moeskroen: al die clubs wilden Badji uit zijn lijden bij Anderlecht verlossen. Maar… Al die clubs slaagden er uiteindelijk niet in om Badji (tijdelijk) aan te trekken.

'Exotisch bod'

Volgens Het Nieuwsblad grepen bovenstaande ploegen naast Badji omdat er in laatste instantie nog een ‘exotisch bod’ van een onbekende club binnenliep. In een uitleenbeurt of transfer werd dat bod evenwel nog niet omgezet.

Voor clubs uit Azië, Scandinavië en Oost-Europa is de transferperiode nog niet achter de rug. Mogelijk vindt Badji alsnog onderdak in één van bovenstaande werelddelen.