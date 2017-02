Genk-coach Stuivenberg serieus misnoegd en niet om de niet gefloten strafschop

Foto: © photonews

Albert Stuivenberg slaagde er niet in om Genk naar de bekerfinale te loodsen. De Nederlander was misnoegd en niet zozeer over de niet gefloten strafschop in het slot van de wedstrijd.

De coach van KRC Genk was niet bijster goed gezind over het feit dat Naranjo de strafschop die Boucaut wel floot zwak trapte. Dutoit kan die elfmeter vrij eenvoudig stoppen. Het bleek een bijzonder dure misser.

"We hebben een lijst van strafschopnemers en Naranjo stond niet bovenaan dat lijstje", klonk het fors. We moeten toegeven dat we zelf ook raar opkeken toen de Spanjaard zich achter de bal zette. Met Schrijvers, Pozuelo en Malinovskyi heeft Genk immers heel wat specialisten.

"Op dat moment heb je daar als coach langs de lijn weinig invloed op", sakkkerde Stuivenberg verder. "Die beslissing werd genomen door de spelers in overleg. De speler die bovenaan het lijstje stond had ook kunnen missen, maar dan had ik daar wel meer vrede mee kunnen nemen."

Ik had vertrouwen en besliste om te trappen - José Naranjo

Naranjo zelf stond er een beetje stil bij na de wedstrijd. "Ik had vertrouwen en heb beslist om die penalty te trappen", vertelde hij. "Helaas ging die bal niet binnen. Het is heel jammer en het komt hard aan want we wilden heel graag naar die bekerfinale."