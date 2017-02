Kara is opnieuw in het land, maar zal hij Anderlecht nog helpen? "Ik wil er niets meer over zeggen"

Foto: © photonews

Kara Mbodj zat met zijn hoofd al in de Premier League, maar Anderlecht wimpelde Leicester City en Crystal Palace af. En zo zette de Senegalese verdediger vandaag toch gewoon voet aan grond in België.

Enkele journalisten stonden Kara Mbodj op te wachten op de luchthaven van Zaventem. Erg spraakzaam was de Senegalees, die terugkwam van de Africa Cup, niet. Op de vraag van HLN of hij een goede vlucht had, kon er nog een droge "ja" vanaf. De journalist in kwestie vroeg ook of hij klaar was om Anderlecht aan de titel te helpen. "Daar wil ik niets meer over zeggen", zei Kara herhaaldelijk.