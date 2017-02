Komt Ben Haim dan toch nog naar Club Brugge?

Foto: © Photonews

Club Brugge greep op Transfer Deadline Day dan tóch naast zijn voornaamste target: Tal Ben Haim. Maccabi Tel Aviv liet de flankaanvaller niet naar blauw-zwart vertrekken, zelfs niet voor een transfersom van 4 miljoen euro.

Club was bereid om onmiddellijk 4 miljoen euro over te schrijven op de bankrekening van de Israëlische topclub. Door middel van bonussen kon dat bedrag zelfs nog oplopen tot een slordige 5 miljoen euro. Maar in Tel Aviv gooiden ze de fax van Club Brugge tóch in de prullenmand.

Club-manager Vincent Mannaert ging vervolgens de Roemeen Dorin Rotariu halen. Ben Haim komt niet naar Brugge. Voorlopig dan toch… Komende zomer kan Club Brugge een nieuwe poging wagen om de 27-jarige winger te strikken.

2,9 miljoen

Tegen dan moet Ben Haim alleszins iets haalbaarder zijn. In zijn contract staat een clausule die hem toelaat in de zomer voor een gelimiteerde transfersom van 2,9 miljoen te verhuizen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.