Prachtige goals van Suarez en Messi bezorgen Barcelona prima uitgangspositie op het veld van Atlético (mét beelden)

FC Barcelona staat nu al met één been in de finale van de Copa del Rey. In de heenwedstrijd van de halve finale boekten Lionel Messi en co een belangrijke overwinning op het veld van Atlético Madrid.

Na amper zeven minuten spelen klom Barça op voorsprong in het Vicente Calderonstadion. Luis Suarez begon halverwege het veld aan een soloactie, gleed makkelijk voorbij enkele tegenstanders en nam uiteindelijk ook nog Atlético-doelman Moya te grazen: 0-1.

Na een halfuur spelen verdubbelde Lionel Messi de voorsprong met een harde pegel van buiten de grote rechthoek. Een aangeslagen Atlético beet van zich af, maar verder dan de aansluitingstreffer van Griezmann kwam de thuisploeg niet meer. Wil Atlético alsnog naar de finale van de Spaanse beker, dan moet het volgende week gaan winnen in Camp Nou.

