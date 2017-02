Stefan Leleu: "We namen overal foto's van, we hadden dat allemaal nog nooit meegemaakt"

Elke week grasduinen we in het verleden en kijken we naar het heden van de oude gloriën die ons voetbal rijk zijn. Deze week: aanvoerder van revelatie Zulte Waregem, Stefan Leleu.

Stefan Leleu kwam via KV Kortrijk en Royal Antwerp FC terecht bij SV Zulte Waregem. Essevee promoveerde naar eerste klasse zonder al te veel verwachtingen. Wat er toen gebeurd, kon niemand voorspellen.

Een ploeg van spelers die nog deeltijds op de werf moesten staan, dat was Zulte Waregem. "We kwamen over als amateurs, maar we speelden op professioneel niveau," aldus Leleu. "We brachten goed voetbal en konden in de beker voor de verrassing zorgen."

De bekerfinale winnen in de laatste minuut, dat was mijn mooiste moment.

"Op weg naar de finale schakelden we Club Brugge en Standard uit. Dat was voor ons al speciaal genoeg. We stonden in de finale tegenover Moeskroen en voelden dat bekerwinst er echt wel in zat. De overwinning in de allerlaaste minuut .. Ja, dat is wel mijn mooiste moment."

Op avontuur in Europa

"We dachten dat we de voorrondes niet eens zouden overleven tegen Lokomotiv Moskou. In de heenwedstrijd stonden we 3-0 achter, maar konden weer in de allerlaatste minuut een uitgoal meepikken."

"In de thuismatch hadden kregen we plots het geloof dat er misschien iets mogelijk was. Met die 'niets te verliezen'-mentaliteit hebben we thuis met 2-0 gewoon. Dat was fantastisch."

We namen voortdurend foto's, we hadden dat allemaal nog nooit meegemaakt hé.

"We kwamen in een heel sterke poule terecht. Met grote ploegen als Ajax en Espanyol wisten we dat we een maatje te klein gingen zijn. Maar toen we onze eerste wedstrijden overtuigend hadden gewonnen, waren we al geplaatst voor de volgende ronde."

"Niemand begreep wat we gerealiseerd hadden. We zaten naar elkaar te kijken: 'Wat gebeurt er hier eigenlijk?' Maar Espanyol zette ons met de voetjes op de grond. Toch was dat geen domper, we hebben ons best gedaan. Het was voor ons natuurlijk al een heel avontuur. We namen voortdurend foto's, we hadden dat allemaal nog nooit meegemaakt, hé."

Van voetballer naar zaakvoerder

"Ik ben altijd nog blijven werken tijdens mijn spelerscarrière. Toen ik stopte met voetballen, was de overgang daarom ook niet moeilijk." Stefan Leleu is samen met zijn vrouw uitbater van Crelan in Herzele. Stefan is nog trainer van Oudenaarde en houdt zo nog een been in de voetbalwereld.