Wat nu? Goudhaantje uit Jupiler Pro League grijpt naast droomtransfer en zit bijgevolg nog enkele maanden vast

Hij wilde zó graag een transfer naar het buitenland versieren. Een deal leek de voorbije dagen ook in de maak, maar uiteindelijk slaagden de betrokken partijen er niet in om een akkoord te vinden over een transfer van Henry Onyekuru.

Onyekuru was de voorbije dagen spoorloos. De reden was duidelijk: de jonge Nigeriaan wilde maar wat graag vertrekken bij KAS Eupen en een transfer naar het buitenland doordrukken.

Celtic toonde concrete interesse, maar uiteindelijk bereikte de Schotse topclub geen akkoord met Eupen. De transferperiode is sinds middernacht achter de rug en dus zit Onyekuru mogelijk nog enkele maanden vast bij Eupen. Of verkast de aanvaller alsnog naar een competitie waar de transferperiode nog niet is afgesloten…?