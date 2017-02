Hier kan Badji dan toch nog naartoe!

De transfersoap rond Stéphane Badji was één van de grootste op Transfer Deadline Day. Eerst zou hij naar Moeskroen verkassen, maar die deal sprong nog af. Nu lijkt dan toch een oplossing in de maak.

New York City FC zou immers hun zinnen gezet hebben op de fysiek sterke -maar technisch minder begaafde- middenvelder van paarswit. In de Verenigde Staten is de transfermarkt overigens nog niet dicht, dus zou er op korte termijn een oplossing kunnen komen, weet Het Nieuwsblad.

Badji kon naar Moeskroen, maar ook een hele rist andere ploegen in het buitenland, maar de deal raakte toch niet rond. De Brusselaars gaan rond de tafel met de Amerikanen om in eerste instantie een huurovereenkomst te bespreken.