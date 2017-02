Veelbelovend Ajax-talent dat het in Gent nooit kon waarmaken, zet nu sensationele cijfers neer: 24 goals in 22 matchen

Foto: © photonews

De naam Tom Boere (24) doet bij velen nog wel een belletje rinkelen. De Nederlandse aanvaller passeerde tijdens zijn jeugdopleiding bij AA Gent, verhuisde dan naar de jeugdreeksen van Ajax waar hij zich vele malen tot topschutter kroonde, om in januari 2012 terug te keren naar de Buffalo's.

De verwachtingen bij de beloftevolle spits van Jong Ajax waren groot in de Arteveldestad, maar Boere kon nooit overtuigen. Verder dan drie duels kwam de aanvaller bij AA Gent niet. Na anderhalf jaar verhuisde hij naar toenmalig tweedeklasser Hoogstraten.

Bij de Kempenaars begon Boere weer te scoren, waarna hij medio 2014 transfervrij vertrok naar FC Eindhoven. Voor zijn nieuwe werkgever trof hij in de Jupiler League twaalf keer raak verspreid over twee seizoenen.

52% van de goals

Afgelopen zomer volgde opnieuw een vrije transfer, deze keer naar reeksgenoot FC Oss. Bij de middenmoter kende Boere tot dusver enkele sensationele maanden. In 22 competitieduels trof hij al 24 keer raak, gemiddeld meer dan één doelpunt per match. De ex-Gentenaar is zo goed voor 52% van de 46 gemaakte goals.