Unieke beelden van het feest van Essevee, inclusief verwijzing naar Angela Merkel (hilarisch!)

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft de bekerfinale weten te bereiken. En dat zorgde voor absolute vreugdetaferelen. De fans hadden vooraf al een spandoek bij en nadien werd het enkel nog een groter feest. Niet de eerste keer dat ze gek doen in Eupen overigens.

We werden erop gewezen door mensen van de cel communicatie van Zulte Waregem dat bij de vorige partij (in 2011) er ook al toffe spandoeken werden gemaakt door de fans van Zulte Waregem. "Schatje, het zal later worden vanavond" en "Hallo Eupen, wo können wir vögelen", klonk het toen.

En nu was er een verwijzing naar Merkel: "History together, wir schaffen das." De hele match steunden ze ook hun poulains, maar pas toen er doelpunten vielen aan de kant van Essevee werd het beest helemaal losgelaten. En dat na een busreis van drie uur, je moet maar de energie hebben.

"Fantastisch natuurlijk, die fans", aldus Sammy Bossut. "Ze gaven ons wel extra steun om door te zetten en echt naar die finale te gaan. Voor hen is zoiets heel belangijk."