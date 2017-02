Is Vetokele na moeilijke tijden bij Kopenhagen, Charlton en Essevee vertrokken? "Al die tegenslagen begonnen aan hem te vreten"

Drie wedstrijden, drie goals. Van een binnenkomer bij STVV gesproken. Igor Vetokele (24) liet zich vorige week meteen gelden op Stayen. Zijn ex-trainer Ariël Jacobs hoopt van harte dat de aanvaller nu voor een langere periode vertrokken is.

Jacobs had Vetokele in 2012 en 2013 onder zijn hoede bij FC Kopenhagen. Daar kon de Oostendenaar zich niet volledig doorzetten. "Twee weerbarstige spierblessures hielden hem zes weken van het veld. Zo werd het een parcours met horten en stoten", herinnert de gewezen oefenmeester zich bij Voetbalkrant.com nog goed.

Een scenario dat zich vervolgens bij Charlton Athletic en de afgelopen maanden bij Zulte Waregem herhaalde. "In 2015 sprak ik hem toen hij bij Charlton opnieuw geblesseerd was. Hij gaf toen echt een terneergeslagen indruk. De inactieve periodes begonnen aan hem te vreten."

Zes maanden zonder zorgen voetballen heeft hij nooit kunnen doen - Ariël Jacobs

Wegens de concurrentie speelde Vetokele nauwelijks aan de Gaverbeek. De start bij STVV is nu veelbelovend. "Hij wil eens zes maanden zonder zorgen kunnen voetballen, want dat heeft hij nooit kunnen doen", gaat Jacobs verder.

"Dat leeft enorm in zijn binnenste. Eindelijk eens zijn verwachtingen en die van de buitenwereld inlossen. Want Vetokele scoort makkelijk, heeft een geweldige veerkracht en en goed schot. Én hij kan in verschillende systemen spelen."