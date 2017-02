Dries Ventose kijkt uit naar de match op het Kiel: "Volgend jaar koop ik een abonnement"

Foto: © Beerschot Wilrijk

Hij heeft er bijna negen maanden op moeten wachten, maar zaterdag zal Dries Ventose opnieuw een balletje trappen op het Kiel. Niet bij Beerschot-Wilrijk, waar hij de voorbije twee seizoenen kampioen werd, maar wel bij tegenstander KSK Heist.

"Het wordt om verschillende redenen een bijzondere wedstrijd", geeft de 27-jarige aanvaller toe in gesprek met Voetbalkrant. "Ik ben nog steeds eigendom van Beerschot-Wilrijk, mijn contract loopt er pas eind dit seizoen af. Ik ben niet in het professionele verhaal van de club gestapt omdat ik nooit een concreet voorstel heb ontvangen en ik ook de kans op een vaste benoeming in het onderwijs niet wou opgeven. Vandaar de beslissing om me een jaartje uit te lenen aan Heist."

"Maar ik heb er natuurlijk twee schone jaren meegemaakt. Tweemaal kampioen geworden, telkens met een legendarische veldbestorming na de titelwedstrijd. Dat beleef je samen met de spelers, maar ook met de supporters. Zo bouw je een band op met al die mensen", zegt Ventose.

De Beerschot-supporters spoorden me na de wedstrijd aan om even in hun vak te komen staan. Ze pakten me vast en begonnen te zingen en te springen.

Autosleutels kwijt na heenmatch

"Of ze mij op het Kiel nog kennen? Ik besef dat je in het voetbal maar een passant bent", reageert Ventose nuchter. Maar dan rakelt hij een anekdote op uit de heenmatch, die hij geblesseerd moest missen. "De Beerschot-supporters spoorden me na de wedstrijd aan om even in hun vak te komen staan. Ze pakten me vast en begonnen te zingen en te springen."

"Later op de avond merkte ik dat ik mijn autosleutels had verloren. Ik moest mijn vriendin bellen om me te komen halen. Die kon daar – en ik druk me voorzichtig uit – niet mee lachen. Een dag later las ik op de Facebook-pagina van Beerschot-Wilrijk dat ze autosleutels hadden gevonden in het bezoekersvak", lacht de aanvaller.

Dries Ventose (27) groet de supporters van KFCO Beerschot-Wilrijk na een uitwedstrijd van vorig seizoen.



Volgend jaar een abonnement

Ventose heeft dus nog steeds een goede band met het Kielse publiek. Zal hij zich zaterdag inhouden als hij scoort namens Heist? "Ach, ik denk dat niemand het mij zal kwalijk nemen als ik toch juich. Zelfs als we punten van Beerschot-Wilrijk afsnoepen. Hun voorsprong is toch al groot genoeg, niet?"

"Wij mikken nog op een plaatsje in de eindronde, al weten we dat die overbodig zal worden", aldus Ventose, die zich er al bij neergelegd heeft dat Beerschot-Wilrijk kampioen wordt. "Ik hoop dat ze volgend seizoen vier derby’s tegen Antwerp kunnen spelen. Ik denk dat ik dan zelfs een abonnement zal kopen."

Overdag is Ventose opvoeder in het Don Bosco Instituut in Haacht. "Of de leerlingen weten dat ik zo goed kan shotten? Tja, de voorbije twee jaar stond ik als speler van Beerschot-Wilrijk wel eens in de krant. De meeste leerlingen weten het wel. Ik organiseer bovendien ook voetbaltoernooien tijdens de middagpauze. Dat is altijd heel plezant."