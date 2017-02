Schokkende foto van ex-proefvoetballer met ALS gaat de wereld rond

Foto: © photonews

Er is op het net een schokkende foto ex-profvoetballer Fernando Ricksen. De Nederlander lijdt al 3,5 jaar aan de spierziekte ALS.

Ricksen raakte in zijn Schotse periode verslaafd aan cocaïne, alcohol en vrouwen. Zo belandde hij in 2006 in een afkickkliniek. In 2013 sloeg het noodlot toe toen bekend raakte dat de voormalige speler van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit aan ALS lijdt.

Zijn vrienden plaatsten nu een schokkende foto op de sociale media waarop te zien is hoe Ricksen wacht op een volgende operatie. Sinds het nieuws over den oud-international bekend raakte, volgden al meerdere benefietmomenten (Lees er HIER meer over). Ook op een volgende bijeenkomst op 25 maart hoopt hij zijn opwachting te maken.

Just like to thank everybody for their well wishes been through my op and recuperating and try to get fit for playing my game on 25th March pic.twitter.com/bAmv7NzwZH