Roda JC stunt met komst van Anelka en ziet het groots: "Over vijf jaar in de Champions League"

Foto: © photonews

Roda JC stuntte afgelopen week met het binnenhalen van Nicolas Anelka. De Franse ex-international zal in Kerkrade de jeugdopleiding doorlichten. De Zwitserse investeerder Aleksei Korotaev heeft grootse plannen met de club.

"Ik moet voorzichtig zijn, want ik wil niet te veel druk op de ploeg leggen, maar ik ben wel ambitieus. Over vijf jaar zou ik Champions League willen spelen met Roda JC", zei Aleksei Korotaev vandaag aan de verzamelde pers. De Zwitserse nieuwe investeerder wil de club naar een hoger niveau tillen. "Ik hoop nog vijftig jaar verbonden aan de club te zijn. Ik wil dit project op de lange termijn ontwikkelen, dit is niet voor twee of drie jaar."

En Roda stuntte meteen met het binnenhalen van de Fransman Nicolas Anelka, die de jeugdopleiding zal doorlichten. "Nederland is een geweldig land dat veel grote voetballers heeft voortgebracht: Seedorf, Bergkamp, Overmars, Sneijder, Van Persie. Ik kende Roda JC zelf ook al uit het verleden", vertelde Anelka (37) op de persconferentie. Roda staat momenteel voorlaatste in de Eredivisie.