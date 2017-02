Bij Lommel United zijn er amper woorden voor hun woede: "Ik stuur mijn schoenen op naar de Bond en het scheidsrechterskorps" en "Die ref heeft ons heel de match uitgescholden"

Soms begrijpen we Lommel United wel. De Limburgers werden dit seizoen al bij verschillende gelegenheden in het zak gezet door de scheidsrechters. Gisteren was het weer zover tegen Cercle Brugge, waar Ilombé Mboyo uit flagrant buitenspel mocht scoren.

Het was een nachtmerrie: Lommel, dat helemaal onderaan bengelt in 1B, kreeg in minuut 93 een buitenspelgoal te slikken. Woedend liepen ze naar de grensrechter, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Op de sociale media reageerden ze ook furieus. Onder meer Bart Goossens, die het moeilijk had... "Ze beseffen niet dat ze met ons inkomen, job en toekomst spelen."

En ook op de officiële twitter-pagina gaan ze los...