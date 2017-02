Broos slaat terug: "In België zes jaar niemand iets gevraagd, maar nu prijzen ze me"

Foto: © photonews

Hugo Broos staat met Kameroen in de finale van de Afrika Cup. Een waar exploot, want de Belgische selectieheer maakte harde keuzes in zijn kern en liet zowat alle vedetten thuis. En een serieus revanchegevoel is ook niet vreemd aan de resultaten.

Broos zit al jaren thuis, zonder dat er in België iemand aan hem dacht. "Het stelt me teleur dat mensen in België me pas bij een dergelijke mijlpaal weer prijzen, terwijl er jaren aan mijn kwaliteiten is getwijfeld. Sorry, maar ik krijg al jaren geen kans meer in België. Terwijl ik daar geen reden voor zie. Dat niemand me belt, met mijn palmares... dat is toch raar? Ik weet ook wel dat ik niet meer bij Anderlecht, Club Brugge of Standard trainer zal worden. Dat hoeft ook niet", aldus Broos in Het Nieuwsblad.

Te duur? Laatste zes jaar heeft niemand gevraagd wat ik wil verdienen

Drie keer kampioen van België, twee keer bekerwinst en vier keer trainer van het jaar... En nu wordt Broos als te ouderwets gezien. "Dat ze het mij dan eens zeggen wat er te ouderwets aan me is. Ik zou het graag weten. En te duur? De laatste zes jaar heeft geen enkele club mij nog gevraagd wat ik wil verdienen. Geen en-ke-le."

"Zelfs Cercle Brugge niet, dat twee jaar geleden Vanderbiest boven mij verkoos omdat hij meer ervaring had in tweede klasse. Dat vind ik tenminste eerlijk. Trouwens, mijn laatste club in België was Zulte Waregem. Zo duur zal ik dan toch niet zijn.”