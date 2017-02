Lombaerts denkt momenteel niet aan de Rode Duivels: "Het is mogelijk dat Martinez het niet voor mij heeft"

Foto: © photonews

Nicolas Lombaerts is aan zijn laatste maanden bij Zenit bezig. De 31-jarige verdediger mag aan het einde van het seizoen vertrekken bij de Russische topclub. Waarom hij onder Martinez nog niet speelde bij de Rode Duivels, is ook voor Lombaerts zelf een mysterie.