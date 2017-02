Swinkels groeit uit tot cultheld op het Kiel: "Ik geef me altijd 100%, ik denk dat de Beerschot-aanhang dat wel kan appreciëren"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk maakte het zichzelf onnodig moeilijk in de 4-2 thuiszege tegen KSK Heist. Dat is alvast hoe rots in de branding Arjan Swinkels terugblikt op de twaalfde opeenvolgende zege van de Kielse Ratten.

Na een comfortabele 3-0 ruststand knokte KSK Heist zich in het openingskwartier van de tweede helft terug tot 3-2. "We begonnen ongeconcentreerd aan die tweede helft. Uit twee spelhervattingen slikten we twee tegendoelpunten. Dat mag eigenlijk niet, want we hadden duidelijke afspraken gemaakt en trainen er ook op", reageerde Arjan Swinkels na de wedstrijd.

"Of we dan even gingen twijfelen? Nee, dat denk ik niet. We wisten dat zij nóg gretiger gingen aanvallen en dat wij daardoor nog kansen zouden krijgen op de tegenaanval. Na de 4-2 van mijn maatje Jan (Van den Bergh, red.) brak de veer bij Heist en vergaten wij om het helemaal af te maken", klonk het bij de Nederlandse verdediger.

Cultheld

Intussen groeit Swinkels uit tot een cultheld op het Kiel. De supporters scandeerden andermaal minutenlang zijn naam. "Dat is altijd leuker dan dat ze je uitfluiten", lachte Swinkels. "Nee, het is natuurlijk erg fijn dat de supporters me waarderen. Ik ben technisch niet de meest verfijnde voetballer, maar geef me altijd 100%. Ik denk dat de Beerschot-aanhang dat wel kan appreciëren."