Stevige concurrentie voor Romelu Lukaku: ploegmaat van broertje Jordan doet even straf bij Lazio!

Foto: © photonews

Romelu Lukaku pakte zaterdag groots uit met zijn vier goals in de 6-3-overwinning van Everton tegen Bournemouth. Een grootste prestatie van de Rode Duivel die zondag navolging kreeg in Italië.

Lazio met broer Jordan Lukaku in de basis legde Pescara over de knie met 2-6-cijfers. De grote held bij de Romeinen was de Italiaan Marco Parolo. Net als Big Rom scoorde de Italiaan vier keer.

Opmerkelijk: tot op vandaag stond de teller van de 32-jarige middenvelder op één. Lukaku is met zijn zestien rozen daarentegen topschutter in de Premier League.