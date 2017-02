Spelers van Club Brugge zagen (verrassende) uitblinker: "Hij deed het heel goed"

Foto: © Photonews

Club Brugge won zondagnamiddag van Sporting Charleroi en telt in het klassement opnieuw twee punten meer dan zijn eerste achtervolger RSC Anderlecht. Jelle Vossen maakte het enige doelpunt van de match, maar de ingevallen Wesley was al even belangrijk voor Club.

“Wesley is heel goed ingevallen, hé”, aldus Ruud Vormer na de wedstrijd. “Bovendien heeft hij ook een mooie assist gegeven en kon hij de bal af en toe goed bijhouden. Daar hadden we toch wel nood aan”, merkte de Nederlander op.

Ook Jelle Vossen had baat bij de invalbeurt van zijn Braziliaanse makker. “Wesley kan met de rug naar doel spelen en dat stelt de spelers rondom hem in staat om in de ruimtes te duiken. In de eerste helft had ik het moeilijk, na rust stond hij me goed bij.”

"Met Wesley op het veld konden we anders spelen" - Timmy Simons

Ook kapitein Timmy Simons zag dat Wesley de ploeg iets bijbracht. “Met Wesley op het veld konden we op een andere manier spelen. Af en toe konden we de bal naar voor trappen om hem te zoeken. Ja, hij deed het heel goed.”