Maak kennis met de Roemeense diamant van Club Brugge: "Ik hou van deze club" & "In België sta ík aan de leiding en niet Stanciu en Chipciu"

Club Brugge versterkte zich op het einde van de transferperiode met Dorin Rotariu. De Roemeense winger ruilde Dinamo Boekarest in voor het Jan Breydelstadion. Zondagnamiddag maakte de Brugse nieuwkomer zijn debuut. Maak kennis met de Roemeen van Club Brugge.

“Ik ben eerst en vooral erg blij met de overwinning. De spelers, de technische staf en de fans hebben hun uiterste best gedaan om me hier te verwelkomen. Of ik verrast was dat ik mocht invallen? Weet je, als je in de wedstrijdselectie zit, moet je klaar zijn om minuten te maken.”

Knokken voor basisplaats

“Ik wilde mijn best doen en me tonen. Kortom: ik hoopte dat ik een goede beurt zou maken. Het zal lastig zijn om in deze ploeg te geraken, maar ik ga mijn stinkende best doen", gaat de wintertransfer van blauw-zwart verder.

Rotariu heeft zich zijn overstap naar België nog geen seconde beklaagd. “Ik hou van het land en van deze club. Het lijkt me op het eerste zicht een hechte familie. Dinamo Boekarest is een goede ploeg, maar toch is er nog een groot verschil tussen Dinamo en Club Brugge.”

"In België waren we al rivalen, hier in België is dat niet anders" (lacht) - Dorin Rotariu

Met Stanciu, Chipciu (beiden Anderlecht, nvdr.) en Marin (Standard) verhuisden er recent nog enkele Roemenen naar de Jupiler Pro League. “Natuurlijk ken ik hen. We keep in touch. Af en toe spreken we mekaar. In Roemenië waren we rivalen – de rivaliteit tussen Dinamo en Steaua Boekarest is hevig.”

“Hier in België zijn we opnieuw rivalen. Stanciu en Chipciu spelen bij Anderlecht, ik nu bij Club Brugge. Er is één verschil met Roemenië: hier in België sta ik met mijn club aan de leiding. (lacht) Ik hoop dat het zo blijft en ik zal proberen mijn steentje bij te dragen. Ik hoop kampioen te worden met Club Brugge en vervolgens aan te treden in de Champions League of Europa League”, besluit Rotariu.