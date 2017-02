Ook Matz Sels leek aanvankelijk te falen bij AA Gent: "Dat kwam door Hein, na een jaar dachten ze nog aan iemand anders"

Met Lovre Kalinic lijkt AA Gent eindelijk een betrouwbare vervanger voor Matz Sels te pakken te hebben. Coach Hein Vanhaezebrouck haalt de loftrompet nog niet boven, maar de eerste prestaties waren alvast veelbelovend.

De Buffalo's hadden nood aan een nieuwe goalie nadat Jacob Rinne en Yannick Thoelen de verwachtingen niet helemaal konden inlossen. Maar dat was in het begin ook het geval met Sels.

"Ook hij stond aanvankelijk ter discussie", herinnert ex-doelman Geert De Vlieger zich in Sport/Voetbalmagazine nog. "Na één jaar heeft AA Gent er nog aan gedacht om iemand anders te halen."

Drang naar perfectie

"Dat kwam door Hein", pikt die andere gewezen goalie Wim De Coninck in. "Eén slechte lange bal van Sels en Vanhaezebrouck stond met zijn armen wijd. Ik heb eens eens een training gezien. Als zijn passing naar de buitenkant een meter te ver was, begon Hein te mekkeren. Op dat vlak vroeg hij van Sels de perfectie. Zo is die ook verbeterd!"