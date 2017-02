VIDEO: De dillema's met Thomas Foket: "Temptation Island of Blind Getrouwd? Euhm"

Af en toe zitten we met prangende vragen die soms ook tot over de voetbalgrenzen reiken. Gelukkig was Thomas Foket bereid om onze tien prangende vragen te beantwoorden.

Zo kreeg hij onder meer de keuze tussen Barcelona en Real Madrid, brunettes of blondines en een doelpunt bij de nationale ploeg of nog eens kampioen spelen. "Krijg ik een joker?", vroeg Foket vooraf, maar hij had geen geluk.

Toch werkte hij zich zonder problemen door de vragenronde. Bij een vraag over twee hilarische tv-interviews tussen Kevin "ja, oké, ja" Frans en Tommy "Rustiggggg" Beugelsdijk, moest hij toch even nadenken. Bekijk hieronder zijn tien dilemma's. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.