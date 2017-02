Davy Gilles (De Romeo's) over zijn unieke band met Timmy Simons: "We gingen samen een dancing uitbaten"

Timmy Simons is niet meer weg te denken bij Club Brugge, maar ooit was hij nog een doodnormale jongen uit Rillaar. In zijn jeugdjaren trok de middenvelder op met Davy Gilles, zanger van schlagerfenomeen De Romeo's.

Simons en Gillis voetbalden samen bij de jeugdreeksen van Diest. Rond hun dertiende fietsten ze twee jaar lang samen naar school en smeden toen wilde plannen. "We gingen samen een dancing als de Johnny White Club in Scherpenheuvel uitbaten", diept Gilles een unieke anekdote op in Fan!.

"Daar zou ik zingen en hij als beroemde voetballer voor volk kunnen zorgen. Na die twee jaar liepen onze wegen uiteen. Hij vertrok naar de sportschool, ik koos voor een opleiding showbizz in Oostende."