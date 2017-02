En of Andreas Pereira zich in de kijker speelt bij United en Mourinho: wekelijks minuten maken, nu ook mét wereldgoal

Andreas Pereira heeft zich maandagavond laten opmerken in La Liga. Met een geweldige goal tegen Las Palmas bezorgde de Belgische Braziliaan Granada een tweede seizoenszege.

En die was welgekomen voor de degradatieklant. Granada staat immers op een voorlaatste plaats in de Primera Division. De kloof met plaats 17 die recht geeft op het behoud bedraagt nog 5 stuks.

En dus zal de 21-jarige Pereira nog enkele kunststukjes zoals gisteravond uit zijn sloffen moeten toveren. Maar hoe doet de huurling van United het eigenlijk op Spaanse bodem? De jongste maanden bleef het immers relatief stil rond de Belgische jeugdinternational die ondertussen voor Brazilië koos.

Derde seizoenstreffer

Zijn doelpunt tegen Las Palmas was ondertussen zijn derde seizoenstreffer. Ook tegen Espanyol eerder dit jaar en Sevilla begin december liet de spelmaker de touwen trillen. Verder start Pereira iedere week in de basis, net datgene waar José Mourinho afgelopen zomer op hoopte. The Special One liet toen verstaan volgend seizoen weer op de youngster te rekenen.