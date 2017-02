Björn Engels kan Birger Verstraete tot het uiterste drijven: "Op stage met Club Brugge is er zelfs ooit een tv genseuveld"

Foto: © photonews

Birger Verstraete (AA Gent) en Björn Engels (Club Brugge) zijn goede maten. De twee West-Vlamingen bouwden hun vriendschapsband op bij blauw-zwart, maar soms durft het tussen de twee al eens te koken.

Beide spelers kunnen immers niet tegen hun verlies. En dat laat zich voelen tijdens een partijtje snooker of FIFA. "Op stage met Club is er zelfs ooit een tv gesneuveld", herinnert Verstraete zich in Fan! nog goed. "De rekening daarvoor heb ik gelukkig nooit in de brievenbus gevonden." (lacht)

Engels kan Verstraete immers tot het uiterste drijven. "Onlangs ben ik nog eens met Björn gaan poolen. Verliezen is dan een drama, hè. En het straffe is: we kunnen er allebei niet tegen. Die Engels zijn grijns, daar moet hij echt mee oppassen. Dan begin ik te koken van woede. (lacht)