Middenvelder die bij Anderlecht niet doorbrak en vervolgens successen kende in Engeland, trekt voor 4 miljoen euro naar China

Foto: © photonews

De transfers naar China houden niet op met die van Axel Witsel. Ook nu trekt een voormalige passant in de Jupiler Pro League naar Azië.

Cheikh Tioté zet op zijn dertigste zijn carrière verder in China. De middenvelder zette zijn krabbel onder een contract bij Beijing Enterprises, dat in de plaatselijke tweede klasse uitkomt. Met de transfer is een bedrag van 4 miljoen euro gemoeid.

Hoewel de transfermarkt in Europa gesloten is, kunnen er met Chinese clubs nog tot en met 28 februari deals worden afgerond. Voor Tioté komt de transfer gelegen. Dit seizoen speelde hij amper een kwartier voor de Engelse tweedeklasser Newcastle United.

Drie Belgische jaren

Tioté kennen we uiteraard nog van zijn passage bij Anderlecht. Tussen 2005 en 2008 was hij bij de Belgische recordkampioen in dienst. Door een gebrek aan speelminuten verhuisde hij vervolgens naar het Nederlandse Rode JC.