Genkse jeugdproducten groeien een voor een door bij MVV: "Je ziet gewoon dat diezelfde opleiding erin zit"

Foto: © photonews

De Genkse jeugdopleiding bracht de jongste seizoenen tal van talenten voort. Niet al die jonkies stromen door naar de hoofdmacht en dus biedt het Nederlandse MVV voor veel van hen een oplossing aan.

Veel Genkse jeugdproducten vonden de laatste jaren onderdak bij de tweedeklasser uit Maastricht. Stef Peeters (STVV) en Jordy Croux (Willem II) maakten ondertussen alweer een sprong voorwaarts. Ook nu voetballen nog heel wat jongens met een Genks verleden bij MVV.

Leroy Labylle, Florian Loshaj, Alessandro Ciranni en Pieter Nys die nu bij De Sterrendragers spelen, kenden eveneens een verleden bij Genk. En daar doet MVV zijn voordeel mee.

Het Genkse DNA is de rode draad van de jeugd tot bij de beloften - Pieter Nys MVV

"Je ziet dat die jongens makkelijker samenspelen omdat ze allemaal dezelfde opleiding hebben gehad", vertelt de ervaren Nys (27) over de passage van vele Genkenaars. "Eén keer je die manier van voetballen hebt meegekregen in de jeugd zit die er voor eeuwig in."

"Dat er plots zoveel Genkies samenkomen? We spreken over verschillende leeftijdscategorieën. Dus er zijn er ook veel gepasseerd die het niet haalden", merkt Nys terecht op. "Maar het Genkse DNA is de rode draad van de jeugd tot bij de beloften."