Revanche of niet? "Ik vind dat er heel weinig respect was voor Hugo Broos de laatste jaren in België"

Hugo Broos realiseerde wat geen enkele Belg hem voordeed. De geboren Leuvenaar won als allereerste coach uit ons land de Afrika Cup.

Jaren moest Broos wachten op een nieuwe kans, maar geen enkele Belgische club klopte aan. Tot hij bondscoach werd van Kameroen. Toch wil hij niet van een revanche spreken.

Anderlecht en Club Brugge

"Dat zou ik zo niet noemen, maar ik vind wel dat er heel weinig respect was voor Hugo Broos de laatste jaren in België", vertelt hij bij Sporza. "Ik wou absoluut geen trainer worden van Club Brugge of van Anderlecht, ik wist ook wel dat dat niet meer kon."

"Maar als ik zie hoeveel Belgische clubs de laatste jaren in de problemen hebben gezeten, dat men dan nooit eens dacht aan mij, dat was voor mij een grote verrassing. Hiermee laat ik misschien zien wat ik in mijn mars heb."