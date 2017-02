Daarom haalden Club Brugge en Preud'homme al een vierde (!) Nederlander naar Jan Breydel: "Die kunnen daarmee omgaan"

Ze kunnen een kaartje leggen want met vier zijn ze ondertussen, de Nederlanders bij Club Brugge. De zoektocht van blauw-zwart naar nieuwe pionnen bij onze noorderburen hoeft niet te verbazen.

Na Stefano Denswil en Ruud Vormer streken dit seizoen Ricardo van Rhijn en deze winter nog Lex Immers neer op Jan Breydel. Het viertal staat garant voor grinta en winnaarsmentaliteit.

"Dat is ook wel noodzakelijk in het Club van Michel Preud'homme, die toch veel druk op zijn spelers legt", merkt Nederlander Dennis van Wijk op in Sport/Voetbalmagazine. "Hij wil dat ze beter worden, dat hun volume groter wordt, dat ze in een bepaald stramien kunnen spelen en dat ze elke wedstrijd winnen."

Omgaan met zijn mentaliteit

"Daarom zoekt Club naar spelers die met zijn mentaliteit en drang naar successen kunnen omgaan", gaat Van Wijk verder. "Nederlanders kunnen dat een stuk makkelijker. Die kunnen wel tegen een stootje."