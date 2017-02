Bekende koppen (én Rode Duivel) schakelen met 'OHL op DREEF' versnelling hoger om de buitenlandse inmenging tegen te gaan

Foto: © photonews

De eventuele komst van Chinese investeerders baart al wie Oud-Heverlee Leuven een warm hart toedraagt zorgen. En dus willen enkele bekende koppen onder de roepnaam 'OHL op DREEF' de buitenlandse inmenging tegenhouden.

'OHL op DREEF' is de roepnaam voor een project met als doel de club een toekomst zonder buitenlandse inmenging en met een sterke lokale verankering te verzekeren, klinkt het bij de initiatiefnemers. De diverse groep timmert al enige tijd discreet aan de weg, maar nu een verkoop van de club nakende is, komt het plan in een stroomversnelling.

Breed lokaal draagvlak

Zo vergroot de noodzaak om een groep mensen te verzamelen die zich engageert om een breed lokaal draagvlak te creëren bij de verschillende stakeholders: de supporters, de stad Leuven, de gemeente Oud-Heverlee, potentiële investeerders, lokale ondernemers, jeugdspelers, enz.

Bekende koppen als Bjorn Ruytinx, Wim Raeymaekers, Lien Degol, Kris Hoflack en vele anderen steunen dit initiatief. Ook Dries Mertens, Rode Duivel én uiteraard Leuvenaar, steunt het project.