Exclusief interview: Craig Butler, vader van Leon Bailey, geeft zijn versie van de feiten: "Ik kan iedereen in de ogen kijken, bij Genk kunnen ze dat niet"

Foto: © Photonews

We hebben veel gehoord over de transfer van Leon Bailey, veel mensen hadden er hun mening over. En overal werd Craig Butler, vader van de getalenteerde Jamaicaan, als de boeman afgeschilderd. Wij laten hem nu - exclusief voor Voetbalkrant.com - zijn verhaal doen. Een monoloog...

Butler is in verschillende media afgeschilderd als een man die enkel eigen winstbejag op het oog heeft. Maar hij liet ons wel heel veel sms'jes en bewijzen zien die zijn verklaringen staven. "Kijk, er is de eerste keer dat we in België waren al veel geschreven. Kyle en Leon zouden toen zogezegd illegaal in het land verbleven hebben... Ik heb de bewijzen dat alles legaal is verlopen. Ze wilden onze familie opbreken."

"Toen Dirk Degraen en Gunter Jacob vertrokken en Dimitri De Condé werd binnengehaald als nieuwe technisch directeur kon hij ons overtuigen om naar Genk te komen. We tekenden een contract voor drie jaar, maar maakten de afspraak dat Leon maar één jaar voor Genk zou spelen vooraleer hij naar een grotere competitie zou gaan. Die kans hadden we trouwens op dat moment ook. We kregen de belofte dat hem na één jaar niets in de weg zou gelegd worden..."

Bailey zou normaal maar één seizoen bij Genk gespeeld hebben.

"Een andere belofte die gemaakt werd, was dat Kyle ook bij de eerste ploeg zou mogen trainen. Maar dat kon eerst niet omdat hij pas in januari van 2016 18 werd. Dus gingen we er mee akkoord dat hij eerst bij de beloften zou spelen. Maar wat gebeurde er? Hij kwam op de bank te zitten voor de zoon van de assistent-coach van de beloften. Een jongen die absoluut niet het niveau haalt van Kyle."

Toen Kyle de waterflessen moest dragen, hebben Leon en ik gezegd dat het genoeg was

"Daar zijn we over gaan praten en Kyle mocht dan toch spelen. Hij speelde nog twaalf matchen en scoorde daarin 9 keer en gaf 5 assists. Hij was topschutter van de beloften. Als je dan gaat verkondigen dat hij niet goed genoeg is, wat zegt dat dan over de rest van je beloftenploeg? Maar waarom we absoluut wilden dat beide jongens bij de eerste ploeg speelden, was omdat we de wereld wilden laten zien hoe fantastisch de synergie tussen die twee is. Ze spelen al van hun vijf jaar samen en ook Kyle is een toptalent. Je zal nog wel van hem horen hoor. Als Genk hen beiden had opgesteld, konden ze kampioen spelen dit seizoen."

"Maar op een gegeven moment moest hij zelfs de waterflessen dragen bij de beloften. Toen hebben Leon en ik gezegd dat het genoeg was. Toen hij niet mee mocht op winterstage met de A-ploeg, terwijl we die belofte wel hadden gekregen, hebben we een beslissing genomen. Maar dan deden ze alsof ik eisen stelde, terwijl ze dat hadden beloofd."

Er zouden beloftes gedaan zijn, die niet gehouden werden.

"Een tweede zaak die de doorslag gaf, was dat incident in december. Leon kreeg bier over zich, werd uitgemaakt voor het vuil van de straat, zijn vriendin werd beledigd... En Genk wist wie de aanstoker was, maar deed er niets tegen. Dat hij met racisme te maken ging krijgen, daar had ik hem al op voorbereid, maar Genk wilde geen actie ondernemen tegen die man."

Leon kreeg bier over zich, Genk wist wie het was, maar deed niets

"Toen heeft Leon beslist dat hij wilde vertrekken. Maar er was nog iets... Toen ik in Jamaica zat, kreeg Leon van Genk te horen dat niemand hem wou omwille van zijn broer en mezelf. Maar toen kwam Leverkusen me zeggen dat Genk hen zei dat er niet kon gesproken worden over een transfer tot in juni. Toen heeft hij me direct gesmst dat hij weg wou. Het vertrouwen was weg. Leon werd geblokkeerd en er werd over gelogen."

"Niemand komt tussen mijn familie. Een manager probeert het beste voor zijn cliënten te doen, maar dit zijn mijn zoons en ik hou van hen met heel mijn hart. Ik zou alles voor hen doen. Ik kan bij Genk iedereen recht in de ogen kijken, zij kunnen dat omgekeerd niet doen. Pas op, en ik heb over alles bewijzen. Ik heb alle berichtjes bijgehouden: alle beloftes, alle gesprekken, alles! Ik heb nooit mijn woord gebroken, maar Genk wel."