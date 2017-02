De twaalf 'Belgische' jaren van Sébastien Siani: van scoren in Bernabéu tot de Afrika Cup-titel

Foto: © photonews

De Afrika Cup-winst van Kameroen is Belgischer getint dan we zouden denken. Met Hugo Broos stond er niet alleen een Belgische oefenmeester aan het roer van de Ontembare Leeuwen. Collins Fai (Standard) en Sébastien Siani (KV Oostende) hielden eveneens de Jupiler Pro League-eer hoog.

De 30-jarige Siani heeft er een indrukwekkend parcours opzitten in België. In de winter van 2005 streek de 18-jarige Kameroener, toen nog als spits, bij Anderlecht neer. Na een korte tijd bij de jeugdcategorieën maakte hij al snel zijn opwachting in de A-kern.

Naast Ruud

Zijn gloriemoment bij paars-wit zou in de zomer van 2006 volgen, toen hij de 2-1 maakte in de prestigieuze oefenpot tegen Real Madrid. Samen met Ruud Van Nistelrooy (die twee keer raak trof) op het scorebord van Santiago Bernabéu staan, is weinigen gegeven.

Toch kon Siani zich bij de Belgische recordkampioen niet doorzetten en volgde een opeenstapeling van uitleenbeurten aan achtereenvolgens Zulte Waregem, Union Saint-Gilloise, STVV en FC Brussels. De club uit de hoofdstad nam hem in de zomer van 2011 uiteindelijk definitief naar het Edmond Machtensstadion.

Metamorfose bij KVO

Siani, elk seizoen goed voor een handvol goals, liet zijn contract bij Brussels na anderhalf jaar in onderling overleg ontbinden. Al snel stapte hij over naar toenmalig tweedeklasser KV Oostende, waar onder Fred Vanderbiest een heuse metamorfose volgde. Van vrije speler naar aanvoerder, van spits naar verdedigende middenvelder.

Ondertussen speelt Siani al vier jaar voor de Kustboys en twaalf jaar in ons land. Afgelopen zondag volgde met de triomf op de Afrika Cup de bekroning van een hobbelige carrière zonder opgeven.