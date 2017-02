VIDEO: Verwachtingen hooggespannen bij Club: "Schrik van Teodorczyk?"

Foto: © photonews

Club Brugge is dit jaar, net als AA Gent in de vorige editie, de favoriet in de meeste categorieën op het gala van de Gouden Schoen. We peilden bij de Bruggelingen naar hun verwachtingen.

Het lijkt een hele Brugse avond te worden op het Gala van de Gouden Schoen. De Bruggelingen zijn favoriet in de meeste categorieën. Michel Preud'homme, Philippe Clément en Vincent Mannaert blikten vooruit voor de camera van Voetbalkrant.com.

Clément hoopte vooral dat er een "terechte winnaar uit de bus komt." Heeft men bij Club Brugge dan schrik voor Teodorczyk? "Schrik is een slechte raadgever, vertrouwt Mannaert ons toe. Preud'homme geeft aan dat de spelers toch wat meer enthousiast waren vandaag. Bekijk dat en veel meer hieronder. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.