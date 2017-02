Bailey denkt al groter dan Leverkusen: "Alles op zijn tijd, ik wil geen stappen overslaan"

Foto: © photonews

Leon Bailey mag dan wel al vertrokken zijn naar de befaamde Bundesliga bij Bayer Leverkusen, woensdag werd hij in België nog gehuldigd als Belofte van het Jaar. Dat gaf echter een dubbel gevoel in de Limburg, want zij wilden hem nog niet zien vertrekken.

Bailey had zijn zinnen al langer op het buitenland gezet, en het zou zonde zijn als zo'n jonge topspeler zich niet ten volle zou kunnen ontwikkelen. "Van de ene dag op de andere kan het voorbij zijn. Dus moet je elke kans met beide handen grijpen. Vandaar dat ik tijdens de winterstage zo gefocust was," gaf de Jamaicaanse dribbelaar toe in Het Belang van Limburg.

Bayer Leverkusen is toch een van de beste clubs in een van de beste competities, zou je denken. Maar Bailey zelf ziet het anders, en wil na Leverkusen naar een nog grotere club gaan. "De keuze van Leverkusen lijkt vreemd. Er was interesse van grotere clubs. Maar alles op zijn tijd. Ik wil geen rush naar de top, ik wil geen stappen overslaan. Dit is de ideale volgende zet in mijn carrière. We zien wel hoe ver ik het zal schoppen."